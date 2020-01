La commedia divina, personale di Gerardo Marazzi

La Galleria Spazio 40 di Roma inaugura il 2020 ospitando la Personale dell'artista Gerardo Marazzi dal titolo "La Commedia Divina". La Mostra, che si terrà dal 17 al 26 gennaio, si sviluppa in 33 opere + 1: si tratta dell'ultima produzione dell'artista – 2018 e 2019 – interamente dedicata a questo progetto.

Marazzi, ispirandosi liberamente alla Divina Commedia, reinterpreta in chiave contemporanea il percorso del sommo poeta, denunciando con il suo gesto artistico e in maniera fortemente critica le scelte politiche, sociali ed economiche operate dagli esseri umani in questi ultimi anni, scelte che pongono a serio rischio la sopravvivenza del genere umano su questo pianeta. La Mostra è stata curata da Tina Loiodice, che ha firmato anche il testo di presentazione dal titolo "Verso la luce".



"La Divina Commedia si cela sapientemente al comune lettore, ma si rivela in tutta la sua magnificenza a chi ha raggiunto un livello spirituale “adulto” senza dimenticare di prendere per mano l'adepto che intraprende il percorso verso la Luce.

E' noto che Dante faceva parte di un ordine segreto iniziatico “I Fedeli d'Amore” insieme a molti altri poeti e scrittori del Dolce Stil Novo.

Carica di simboli e frasi criptate, La Divina Commedia è la guida esoterica che indica la strada verso la Luce:



“O voi ch'avete li 'ntelletti sani, mirate la dottrina che s'asconde sotto 'l velame de li versi strani”



Il messaggio esoterico, rivolto ai pochi che sanno decodificarlo e che introduce alla ricerca della spiritualità, è per Marazzi lo spunto per rappresentare attraverso le opere della Mostra LA COMMEDIA DIVINA, raccolte in questo catalogo, la sua amara denuncia ad un sistema corrotto, malato, a tutta l'umanità e ad ognuno di noi.

Sono 33 opere, come i canti che compongono ognuna delle tre Cantiche della Divina Commedia e come gli anni del Cristo Redentore.

Marazzi, moderno Dante, ci porta nel suo percorso rispettando la stessa sequenza del testo dantesco, dal buio degli inferi e passando per il Purgatorio, ci conduce verso il Paradiso e la Luce.

L'artista, con tutta la forza di cui è capace, tramite il suo gesto artistico sferra palesemente la sua aspra critica verso l'umanità e le figure cardine che la rappresentano.

Il bisogno dello spirituale e della sua Luce è chiaramente presente nell'opera dal titolo “La salita”, in cui ritroviamo tutto il processo creativo, le motivazioni nonché la sintesi dell'intera mostra: le maschere infernali risalgono e mutano in un processo di purificazione e ascesi, cercando di raggiungere un candido uovo, simbolo della resurrezione.



“A quella luce cotal si diventa che volgersi da lei per altro aspetto è impossibil che mai si consenta”.



Ringrazio l'artista Gerardo Marazzi che con la sua ricerca ci induce la riflessione e come dice Voltaire: “Nessun problema può resistere all'assalto di una riflessione approfondita”.



LA COMMEDIA DIVINA

Personale di Gerardo Marazzi

17 – 26 gennaio 2020

Spazio 40 Galleria d'arte

Via dell'Arco di San Calisto 40 – Roma

Inaugurazione venerdì 17 gennaio – ore 18.30

Aperto tutti i giorni 12.00 – 20.00 mercoledì chiuso

Info 347.1405004 – 349.1654628

spazio40@tiscali.it