La città sotterranea dell'acqua e il rione Trevi

Una piacevole passeggiata guidata nel rione Trevi alla scoperta di luoghi celebri e angoli nascosti, ambiziosi progetti papali e aneddoti popolari. Il filo conduttore sarà l’acqua dell’antico Acquedotto Vergine protagonista della prima parte quando scenderete ad una profondità di oltre 7 metri nei pressi della fontana di Trevi per ammirare un importante complesso di epoca romana, il Vicus Caprarius, detto "Città dell’Acqua": un vero e proprio quartiere, che comprende un’insula con tabernae, un edificio pubblico e una cisterna.



SABATO 02 SETTEMBRE ORE 19.00



Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Davanti la Chiesa dei SS. Vincenzo e Anastasio (davanti fontana di Trevi)

Quota di partecipazione: 18€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 20€ intero, 10€ under 18, 4€ under 5

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 - 0651960876

Modalità di pagamento: in contanti alla guida