Esiste una città dentro la città. Come un incantesimo su un quartiere segreto, La Città Invisibile giunge alla seconda edizione dopo il grande successo della precedente, in occasione del Carnevale 2018.

Il decennio in cui passare la notte lo scegliete voi.

Ritirate il vostro passaporto all'ingresso de La Città Invisibile. Potrete visitare un teatro dei dannati del 1940, entrare in un american bar degli anni '50, dimenticarti di tutto questo tra gli hippies dello stage anni '60, o volare nella disco-ball edonista degli anni '80.

I quartieri de La Città Invisibile

Quartiere Anni '40:

Negli Stati Uniti, lo swing si impone come stile musicale più popolare e le Big Band che andavano di moda, fanno tour attraverso tutto il paese. Le canzoni e i cantanti swing cominciano la loro marcia trionfale.

Quartiere Anni '50

Il rock and roll, la prima musica generazionale, Chuck Berry, Elvis Presley, il decennio dei blue jeans, delle prime t-shirt, delle pin up e dei pattern a pois; è il momento in cui cominciano a comparire i primi bikini e la giacca di pelle.

Quartiere Anni '60

I mitici '60 sono gli anni dei Beatles e di Andy Warhol, della plastica colorata, della rivoluzione dei costumi, dei figli dei fiori, delle mini gonne, dei fiori nei cannoni.

Quartiere Anni '80 - '90 - '00

I vostri trent'anni, gli anni in cui siamo nati. Dall'edonismo targato 80s, fino agli anni del walkman riavvolto con la Bic e del floppy disk, del bungee jumping, gli anni delle Dr. Martens e delle camicie di flanella, terminando con il Millennium Bug.

La città invisibile

4 stage musicali ognuno con la musica del tempo, con sale allestite con ambientazioni dell'epoca a cui fanno riferimento.

4 concerti per stage.

12 djs (line-up to be announced).

visuals by Vjit³.