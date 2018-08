La città in tasca: il festival dedicato ai bambini

Anche quest’anno, come da tradizione, torna La Città in Tasca, il festival dell’Estate Romana dedicato ai bambini dai 3 ai 12 anni, giunto alla sua 24esima edizione, al Parco degli Scipioni, con un ricco programma di spettacoli, giochi, letture, incontri e laboratori. In Via di Porta Latina10, nel bellissimo spazio verde immerso nel respiro della storia millenaria di Roma, con i suoi preziosi siti archeologici, dal 2 al 9 settembre, tutti i giorni dalle 17.00 alle 23.00, teatro, cinema, musica, arti visive, danza e letteratura saranno protagonisti di questo appuntamento annuale con bambini e genitori. Come sempre, La Città in Tasca è realizzata da Arciragazzi di Roma con il contributo di Roma Capitale, per promuovere l’incontro con le arti, la letteratura, la natura, l’ambiente e la tecnologia.



E domenica la giornata di inaugurazione si conclude con il concerto dei Riciclato Circo Musicale che, presentati dall’Associazione "In Musica" nel contesto dell’evento dell’Estate Romana "Fai la differenza, c'è... Circustenibile", con il loro slogan "Non buttate via mai niente, anzi... Suonatelo!", apriranno ufficialmente al pubblico Il Cantiere delle Re Boat dove si potranno costruire le imbarcazioni riciclate che parteciperanno alla regata riciclata di metà settembre.



TEATRO E CINEMA - Nel programma tanti spettacoli di teatro d’attore, marionette, burattini, musica, magia. Tra gli appuntamenti in programma: “Lupetto e Rosso Cappuccetto #tuttaunaltrafavola” di Arciragazzi Roma, Carpet e Pescatori di Poesia; “Non buttate via mai niente, anzi… Suonatelo!” della Compagnia Riciclato Circo Musicale; la Compagnia I Guardiani dell'Oca (Guardiagrele CH) con “Evo in Fabula” . E tanto altro ancora. Al termine di questi show, i bambini incontreranno gli artisti per conoscere segreti e aneddoti relativi alla loro professione, e per divertirsi con i loro laboratori. Spazio anche al "piccolo grande cinema", con film quali “Coco”, “Gruffalò e la sua piccolina”, "Pipì, Pupù e Rosmarina e il mistero delle note rapite”.



ARTE E TECNOLOGIA - In attesa della prima campanella, si può anche andare "a scuola di arte" con le bellissime attività de La Città delle Artingioco. Questa sezione del programma propone un focus sul colore nell’arte, con approfondimenti ludici su artisti come Mark Rothko, Bruno Munari, Daniel Buren e Yayoi Kusama. Il laboratorio tecnologico La Città nuova inizia…, che fa riferimento al pensiero del sociologo ed educatore della nonviolenza Danilo Dolci, condurrà invece i bambini, sulle ali dell’utopia, a costruire piccoli robot vibranti. Immaginando, così, una città del futuro più "green", finalmente libera da problemi di inquinamento, distruzione del verde ed eccessivo consumo di energia.



CANTIERE DELLE RE BOAT - Dal 2 al 13 settembre, inoltre, sarà attivo il Cantiere delle Re Boat per costruire le famose imbarcazioni riciclate che ogni anno partecipano alla regata Re Boat Roma Race al Parco Centrale del Lago dell’Eur. Quest’anno l’appuntamento con la regata ecologica più pazza d'Italia sarà per il 16 settembre. L'iniziativa del "Cantiere" è il trait d'union con un altro evento dell’Estate Romana: Fai la differenza, c'è... Circustenibile, con un programma itinerante in 7 giornate che si snoderà tra Parco degli Scipioni, Centro Commerciale Euroma2, Auditorium FISE Unicircular-Assoambiente e, ovviamente, Parco Centrale del Lago dell'Eur.



LIBRI E LETTURE - Tante letture e tanti libri con la Libreria Ponte Ponente che propone presentazioni, letture ad alta voce, incontri con autori e laboratori. Il 3 settembre torna anche l’Apelettura, il LibroMobile delle Biblioteche di Roma con i suoi libri coloratissimi e le sue letture animate. Nella Biblioteca de La Città in Tasca, come sempre, sarà infine possibile sfogliare i libri a disposizione e divertirsi con i giochi da tavolo. E poi altri giochi, tanti giochi. Anche per i più piccoli, nello spazio ad hoc tutto per loro.



Nel corso della manifestazione sarà inoltre presentato il progetto “Sostegno al valore della multiculturalità”, interventi di valorizzazione delle diverse culture e promozione di una comunità inclusiva, promosso dal Municipio Roma I Centro, che si sta realizzando in tre ludoteche, in varie scuole e piazze del territorio municipale.

