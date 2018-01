La città fantasma di Monterano

Sensazionale escursione all’interno della Riserva Naturale Monterano, che vi consentirà di scoprire la “città fantasma” più spettacolare del Lazio. Ma, prima di raggiungere l’acrocoro tufaceo che ospita cotanta meraviglia, attraverserete la forra incisa dal torrente Bicione, solfatare ricche di polle gorgoglianti e la necropoli etrusca denominata “Ara del Tufo”.



ESCURSIONE: dislivello: +/- 300 m - difficoltà: media (E) - durata: +/- 6 h (con soste) - lunghezza: +/- 10 km.

ACCOMPAGNATORE: William Sersanti - Guida Ambientale Escursionistica del Lazio

COSA PORTARE: scarponcini da trekking, zaino, acqua, pranzo al sacco, k-way.

QUOTA INDIVIDUALE: € 10,00.

PRENOTAZIONI OBBLIGATORIE (entro le ore 18.00 del giorno precedente): 339.8800286 (anche WhatsApp).

APPUNTAMENTO: parcheggio della Diosilla, Canale Monterano (RM), ore 10.15 (venire già “colazionati”).



NOTA BENE: 1) Alle ore 10.30 il gruppo si sposterà, quindi è raccomandata la puntualità. 2) Presenza di due semplici guadi. 3) Si consigliano un paio di calzature di ricambio, poiché ci sono tratti fangosi. 4) Annullamento in caso di pioggia. 5) Cani NON ammessi in questa iniziativa. 6) Al raggiungimento della soglia massima, le iscrizioni verranno chiuse.