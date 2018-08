Se da piccoli il vostro sogno era essere come Indiana Jones allora non potete perdervi questo viaggio: una giornata tra storia, natura e Pic Nic in completo stile Tu Bevi e Io Guido.

In un area nota fin dai tempi antichi per i singolari fenomeni geologici (acque rosse, solfatare), sorge un importante abitato che vide, nei suoi molti secoli di vita, numerose vicende storiche ed il lavoro di artisti del calibro di Bernini.

Una lunga e progressiva decadenza lo portarono all'abbandono ed ora le sue maestose rovine vivono in simbiosi con la natura circostante, la Città Fantasma di Monterano vi attende.



Programma e Informazioni di Viaggio

Ore 10,00: Appuntamento a Piazzale del Verano

Ore 10,15: Partenza per Monterano

Ore 12: Arrivo alla città fantasma di Monterano e inizio visita guidata.

Ore 14: fine della visita guidata e PIC NIC nella riserva naturale di Monterano

Ore 17,30: Ritrovo al Pullman e partenza per Piazzale del Verano

Ore 18,45: Arrivo a Piazzale del Verano



ATTENZIONE QUESTO è UN ITINERARIO "AVVENTURA & NATURA": E' NECESSARIO VENIRE CON SCARPE COMODE E UN ABBIGLIAMENTO ADEGUATO ALL'OCCASIONE. LA CITTA FANTASMA DI MONTERANO E' ALL'INTERNO DI UNA RISERVA NATURALE



COME PRENOTARSI?

Per prenotarsi è possibile acquistare il biglietto sul sito di Tu Bevi e Io Guido a 20€ (Prezzo Promozionale). In Alternativa scrivere Nome + Numero di Partecipanti sulla Bacheca dell'evento Facebook (Es: Caterina +3 ) e pagare 24€ direttamente a bordo.

Il biglietto include il viaggio di andata e ritorno a bordo del Pullman, la visita guidata della Città (non obbligatoria) e le bevande che saranno servite durante il Pic Nic (acqua, vino, coca..)