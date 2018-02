A San Lorenzo La Città di Amélie Poulain

Amélie Poulain per una sera sbarca a Roma. Vi accompagnerà in uno speciale allestimento tra i sassi sul Canal Saint-Martin e il "Café des 2 Moulins" a Montmartre, circondati da fototessere mal riuscite e tanta musica live dallo swing al rock & roll per ballare fino al termine della notte, e perdersi tra abiti vintage e leccornie, memorabilia tratti dal film e alcuni brani della colonna sonora suonati dal vivo.

A metà tra sogno e realtà.

La Città di Amélie Poulain | Ex Dogana

Parcheggio interno gratuito.

c/o Ex Dogana, via dello Scalo San Lorenzo, 10