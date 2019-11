La Città della Sapienza, visita al patrimonio museale dell’Università

Ambrosia presenta l'evento "La Città della Sapienza", una giornata ricco di attività per tutti. Sanato 30 novembre si potrà andare alla scoperta del Museo dell'Arte Classica con visite guidate per adulti e per bambini, e si insegnerà ad immortalare i dettagli con uno sguardo nuovo attraverso un incontro teorico e pratico di fotografia.



"La Città della Sapienza"

sabato 30 novembre

10:30-18:00

Museo dell'Arte Classica (Lettere e Filosofia)



Attività in programma:

11:00-12:00 Visita guidata per adulti

11:00-12:00 Storytelling per bambini

16:30-18:00 Incontro di fotografia (teoria e pratica) con fotografo professionista



Le aperture nei finesettimana dell’Università La Sapienza offrono l’occasione di visitare l’inestimabile patrimonio museale che l’Università ha costituito e custodisce sin dalla sua fondazione. La Sapienza è infatti fornita di un Polo Museale che riunisce circa 20 musei sia interni che esterni alle mura della città universitaria. Tematicamente eterogenei ed afferenti a dipartimenti distinti, i musei spaziano dall’archeologia alla storia dell’arte, dalla mineralogia alla chimica passando per la storia della medicina, coprendo un ampio ventaglio di materie scientifiche e umanistiche.

L’associazione di promozione sociale Ambrosia ha raccolto la sfida di voler creare un ponte fra la ricerca e lo studio, motivo per il quale questo gigantesco polo museale è stato costruito nel tempo, e i possibili fruitori al di là della ristretta cerchia di specialisti. Le attività che l’associazione vuole proporre saranno eterogenee, in linea con le caratteristiche dei singoli musei, nell’ottica di far immergere visitatori di ogni età tra le meraviglie e le scoperte dei diversi ambiti tematici. Mostre, storytelling, eventi culturali, visite guidate, laboratori per bambini e contest saranno parte integrante del processo di connessione fra la città universitaria e la città di Roma, con l’obiettivo di restituire a tutti ciò che la ricerca ha raccolto negli anni.

Fotografare le opere, le spaziature e le profondità, le figure umane e gli attimi che compongono il movimento. Quale miglior scuola del Museo dell'Arte Classica: la più grande raccolta di copie in gesso di statue e altri capolavori antichi. Daniele Romagnoli, fotografo professionista, farà da guida e supporto in questo percorso che permetterà ai meno esperti di familiarizzare con la fotografia, mentre metterà duramente alla prova i più rodati.