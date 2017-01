La Città della Pizza: le migliori pizze d'Italia a Roma

La Città della Pizza a Roma. Attesa finita per gli amanti della pizza, nella Capitale arriva La Città della Pizza: la tre giorni dedicata ad una delle più antiche tradizioni culinarie del nostro Paese, in un viaggio di gusto da Nord a Sud passando per il Centro.

A La Città della Pizza cene, laboratori, food show e dibattiti che coinvolgeranno opinion leder, grandi maestri pizzaioli, chef e appassionati.

La Città della Pizza, è un luogo unico dove si possono degustare le migliori pizze d’Italia, ma dove soprattutto ci si confronta e si parla di tecniche, di lievitazione, di eccellenza agroalimentare.

La Città della Pizza si terrà dal 31 marzo al 2 aprile 2017 all'ex Caserma Guido Reni