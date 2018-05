"La citta' dell'acqua" e l'Acquedotto Vergine

★ Domenica 27 Maggio - ore 10:15 ★



La visita avrà inizio con i resti archeologici dell'Acquedotto Vergine, fatto costruire da Agrippa nel 19 a.C. per alimentare le sue terme in Campo Marzio, conservati all'interno della Rinascente e di recentissima musealizzazione. Il percorso continuerà con la visita ai resti archeologici della "città dell'acqua" rinvenuti durante i lavori di ristrutturazione dell'ex cinema Trevi: due edifici allineati lungo il vicus Caprarius, un'insula poi riconvertita in domus alla metà del IV secolo e il probabile castellum acquae dell'Acquedotto Vergine. Termineremo poi la visita passando per la Fontana di Trevi, una delle monumentali fontane barocche tuttora alimentate da questo acquedotto e per la Cappella della Madonna del Pozzo la cui storia è legata a un evento miracoloso.



Appuntamento: domenica 27 maggio alle ore 10:15, in Via del Tritone, 61 davanti all'ingresso della Rinascente.

Contributo: 7 euro + 4 euro a persona (biglietto d'ingresso all'area archeologica del Vicus Caprarius comprensivo della prenotazione) + 1,50 euro a persona per gli auricolari qualora si superi il numero di 20 partecipanti.



