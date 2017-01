La “Città dell’Acqua” a Fontana di Trevi

Visita all'area archeologica "Vicus Caprarius" a Fontana di Trevi, la cosiddetta, Città dell'Acqua. Gli scavi archeologici, svolti tra il 1999 e il 2001 durante lavori di ristrutturazione dell'ex Cinema Trevi, hanno messo in luce al di sotto del cinema un isolato articolato in due edifici, che doveva estendersi su una superficie di oltre 2.000 metri quadri. Si tratta di una delle più importanti e meglio conservate domus presenti a Roma. Informazioni utili Appuntamento: ore 11,15 Vicolo del Puttarello 25 (zona Fontana di Trevi) Quota di partecipazione: 10€ + prenotazione + Tessera Altair 2017 (€5) Biglietto: intero 3€, ridotto 1,50€ (over 65, Roma Pass, studenti 18/25 anni U.E., insegnanti U.E.) Visita a numero chiuso Per partecipare è necessaria la prenotazione: - in segreteria Tel 068100805 (dal lun al ven 14,30 - 18,30 e il sab 10-13) - tramite info@associazionealtair.it (aspettando una nostra conferma); - altrimenti si puo prenotare tramite SMS o WhatsApp al 3274296323,indicando nome, cognome, e-mail ed iniziativa e aspettando una nostra conferma. La prenotazione è importante per essere avvertiti in caso di variazioni. Associazione Altair Viale Tirreno, 187/Sc.8 • 00141 Roma www.visite-guidate-roma.it www.associazionealtair.it Seguici su Facebook: associazionealtair