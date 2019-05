Città intelligenti, rispetto del territorio, nuove tecnologie e innovazione finalizzata all’accessibilità per tutti. Questi gli argomenti che saranno trattati nel corso di: “La città del Futuro – Turismo sostenibile e smart cities”, la prossima tappa dell’evento itinerante ideato dall’Associazione Road to green 2020, che sarà organizzata in collaborazione con il Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri, e ospitato nell’ambito del ciclo di incontri: "I Martedì della Natura", iniziativa aperta al pubblico e promossa dall’Arma, nella quale si dà spazio a eventi legati alla sostenibilità ambientale.

L’appuntamento è per martedì 21 maggio 2019, a Roma, a partire dalle ore 17:00, presso la Sala Serviana del Comando, in Via Antonio Salandra 44. Interverranno: Barbara Molinario, Presidente di Road to green 2020, Maria Cristina Selloni, Responsabile della Direzione Turismo di Roma Capitale, Paolo Novi, consigliere di Convention Bureau Roma e Lazio, Marco Piastra e Leonardo Tosoni, rispettivamente Direttore Marketing e Art Director di Skylab Studios.



Il settore del turismo è tra i più importanti per l’economia italiana e garantisce ogni anno importanti flussi di capitale, ma la sua incidenza sul Pil nazionale potrebbe essere nettamente maggiore, se il territorio si mostrasse più “ospitale” verso i viaggiatori che arrivano, riuscendo a proporre: informazioni accessibili a tutti, senza limiti di lingua o disabilità uditive e visive, segnaletiche intelligenti e interattive, città pulite e curate, ricche di accoglienti spazi verdi.

