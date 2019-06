DOMENICA 16 GIUGNO 2019 PORTE APERTE ALLA CITTA' DEI RAGAZZI - 2° Edizione

MUSICA, SAPORI E INTEGRAZIONE GLI INGREDIENTI PRINCIPALI DELL'EVENTO.

L' Opera Nazionale per le Città dei Ragazzi e AGAPE onlus aprono ancora una volta le porte per una festa all'insegna della solidarietà e della partecipazione. "La Città dei Ragazzi: i suoi mestieri e i suoi sapori" sarà diviso in quattro momenti: pranzo, dolce, merenda e musica dal vivo.

Stand gastronomici,tante attività e laboratori per bambini: magia, giocoleria, attività sportive a cura del Coni Lazio, ono terapia, falconeria, arte vetro, ceramica, attività cinofile, verde didattico e tanto altro.

La giornata, che ha ottenuto il patrocinio della Regione Lazio, si concluderà con uno spettacolo musicale e di danze a partire dalle ore 18.30

Dove: Largo Città dei Ragazzi, 1

00163 Roma - uscita GRA n°32