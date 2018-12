La chiesa di Santa Maria in Trastevere

Situata nel cuore del rione Trastevere, la basilica di Santa Maria in Trastevere domina oggi una delle piazze più animate della capitale. Importante punto di incontro del rione, la piazza conserva la più antica fontana della città. Sembra infatti che la prima testimonianza di una fonte in quel luogo possa farsi risalire all’epoca augustea. Dalla fine del 1400 molti sono stati gli artisti che vi hanno lavorato apportandovi modifiche: Donato Bramante, Gian Lorenzo Bernini e Carlo Fontana cui si deve l’aspetto attuale. La chiesa fu eretta da Giulio I nel 340 sull’oratorio fondato da papa Callisto I nel III secolo. La costruzione della chiesa è strettamente legata ad un episodio miracoloso: la struttura sorge infatti sul luogo dove, nel 38 a.C., dal terreno fuoriuscì uno zampillo di olio minerale, la divina “fons olei”, salutato dalle comunità cristiane di quel tempo come un segno premonitore della venuta di Cristo, l’Unto del Signore. La chiesa fu in seguito ricostruita quasi completamente da Innocenzo II (XII secolo). Ulteriori modifiche furono apportate nel 1702 sotto papa Clemente XI che incaricò Carlo Fontana della costruzione del portico esterno così come lo vediamo oggi. Particolarmente importante è il ciclo musivo conservato al suo interno. Nel catino absidale infatti è possibile ammirare una bellissima rappresentazione della Vergine e Cristo in trono ascrivibile al XII secolo mentre nella parte inferiore sono presenti i bellissimi mosaici con Storie della Vergine realizzati alla fine del XIII secolo da Pietro Cavallini.

