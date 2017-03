La Chiesa dei Capolavori

Situata nel rione Campo Marzio, Sant'Agostino è una basilica minore che ospita opere di grande pregio: dalla madonna del parto di Jacopo Sansovino, che l'ha resa meta di pellegrinaggio nei secoli, al profeta Isaia di Raffaello, ai santi Agostino, Giovanni Battista e Paolo l'Eremita del Guercino, alla meravigliosa Madonna di Loreto del Caravaggio. La chiesa ha inoltre importanza storica, sia perché custodisce i resti di Santa Monica, madre di Sant'Agostino, sia perché unica chiesa di Roma che permetteva la sepoltura delle cortigiane, come la famosa Fiammetta Michaelis, amante di Cesare Borgia. Relatrice: Dott.ssa Isabella Leone Appuntamento a Piazza di Sant'Agostino. Non adatta agli amici a 4 zampe! Contributo visita: Offerta Libera. Telefono: 3401964054 Indirizzo E-mail: associazioneculturalecalipso@yahoo.com Pagina Facebook: Associazione Culturale Calipso I nostri eventi sono riservati ai Soci. Per associarsi, basta inviare i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F. e residenza) tramite modulo, e-mail, sms o telefono. La tessera associativa al costo di € 2,00 con scadenza 31.12.2017 verrà consegnata in occasione della prima partecipazione.