Chiesa anglicana di San Paolo entro le Mura

Prezioso gioiello architettonico neogotico, San Paolo entro le mura è il primo edificio di culto anglicano sorto nella città di Roma nell'Italia postunitaria. A seguito della caduta del secolare Stato della Chiesa, e quindi della conseguente egemonia del culto cattolico, la chiesa è divenuta testimonianza reale e concreta della nascente libertà di religione dell'età contemporanea. La rarità del suo genere costruttivo, che ricalca, seppure con qualche licenza moderna, le verticalizzazioni e le modanature tipiche dello stile gotico, rende la struttura un unicum nel panorama urbanistico umbertino di via Nazionale. Luogo tra i più originali della capitale, la chiesa di San Paolo entro le mura custodisce al suo interno, l'unico ciclo decorativo di stile artistico preraffaellita in Italia, caratterizzato da un rinnovato primitivismo e un nascente stile floreale, preludio al futuro anglofono stile liberty. Autori di questa splendente impresa sono i maggiori rappresentanti dell'arte inglese dell'epoca, esportatori dell'antica bellezza del "Victorian Renaissance", come Edward Burne-Jones e Thomas M. Rooke, che, assieme alla ditta inglese Clayton & Bell, ornarono con mosaici e vetrate policrome il piccolo luogo sacro protestante. Con la loro maestrale sapienza artigianale, le esili figure femminili in vesti arcaiche, la coinvolgente luminosità del corredo decorativo, gli artisti omaggiano la cultura dantesca e gotico rinascimentale italiana, lasciando per sempre traccia del felice incontro tra le due culture, simbolo della ritrovata libertà di pensiero e culto nella città di Roma.