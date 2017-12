"La ChiaraStella". I canti di Natale nelle tradizioni popolari. Il 5 e il 6 gennaio 2018, in esclusiva per Natale all'Auditorium, l'Orchestra Popolare Italiana propone la ChiaraStella, un progetto originale di Ambrogio Sparagna, giunto alla sua undicesima edizione, dedicato ai canti natalizi della tradizione italiana, eseguiti conservandone lo spirito originario con cui questi antichi canti furono composti.

Come ogni anno, per raccontare la gioia della rappresentazione del mistero della Natività, Ambrogio Sparagna ha dato vita ad un originale spettacolo dedicato in questa edizione alla tradizione dei canti dell'area dell'Italia centro-meridionale, elaborati con l'Orchestra Popolare Italiana e con un grande Coro popolare, composto da un centinaio di cantori diretti da Anna Rita Colaianni. Questa undicesima edizione si caratterizza, inoltre, per la presenza di Peppe Servillo, straordinario intreprete dei canti tipici del repertorio di Sant'Alfonso Maria de' Liguori e per un Coro di Voci bianche nato recentemente all’interno della Fondazione Musica per Roma allo scopo di proporre il tipico repertorio di canti infantili dedicati alla tradizione del Natale.

Lo spettacolo del 6 è arricchito anche da un grande coro di bambini allievi dell'Istituto comprensivo Luigi Mannetti di Antrodoco, provenienti da alcuni comuni dell'area del cratere (Antrodoco, Posta, Borbona, Borgovelino, Castel Sant'Angelo), i quali hanno partecipato durante il periodo dell'Avvento ad una serie di laboratori sui canti popolari del Natale, realizzati nei vari plessi scolastici dall'Orchestra Popolare Italiana.