Dei e macchine si confrontano e confondono all'interno del Museo della Centrale Montemartini, dove vi condurremo per un'emozionante visita guidata nella Domenica dei Musei gratuiti. Un archeologo vi illustrerà i capolavori di arte classica qui conservati e vi farà ammirare le maestose macchine che un tempo fornivano elettricità alla città di Roma. Questa sede dei Musei Capitolini è infatti uno dei massimi esempi di archeologia industriale e vi farà appassionare con i suoi enormi spazi, fatti di anime di ferro e ghisa contrapposti al candore del marmo, in cui uomini del passato hanno immortalato la Bellezza. Un imperdibile viaggio nella millenaria storia romana ad un prezzo contenutissimo! Quando Domenica 2 Aprile 2017 alle ore 17 Dove Via Ostiense 106, all'ingresso del Museo Costi La visita guidata prevede una quota di partecipazione di € 8 a persona. Ingresso al museo gratuito solo per i residenti nel comune di Roma. Biglietto per i non residenti: intero € 7,50, ridotto € 6,50. Prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni "L'Asino d'Oro" Associazione Culturale cellulare: 346 5920077 e-mail: info@lasinodoro.it sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/dei-e-macchine-la-centrale-montemartini/