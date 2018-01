La cena perfetta al Teatro Vittoria

In una banlieue di Parigi, il “Girgenti", piccolo ristorante dalla conduzione scalcinata e familiare,

si prepara ad accogliere la quanto mai insperata visita di un ispettore della Guida Michelin.

L'esuberante proprietario del locale siciliano, lo chef Salvatore, insieme alla moglie Caterina, alla

socia Lucia e al cameriere rumeno Cristian, attendono con ansia l’avvenimento, che amplifica tutti

i conflitti di una gestione a dir poco disastrosa.

Gli acquisti maniacali e dispendiosi dello chef (uniti alla sua tendenza ad alzare spesso il gomito), i debiti, l’eccentricità del cameriere, l'eccessiva generosità di Salvatore e le continue lamentele della moglie, stanno portando il locale al disastro.

Per questo cresce l'attesa per l’arrivo del critico gastronomico: tutto potrebbe cambiare con

l’attribuzione delle famosissime stelle Michelin, a patto però di realizzare una cena perfetta!

Ma non tutto andrà come previsto...



La cena perfetta

di Sergio Pierattini regia Nicola Pistoia

con Daniela Morozzi, Blas Roca Rey, Ariele Vincenti, Monica Rogledi e la partecipazione di Nini Salerno

produzione La Contrada Teatro Stabile di Trieste



Dal 31 gennaio all’ 11 febbraio 2018 ore 21 (domenica ore 17.30 - martedi 6 febbraio ore 20 - mercoledi 7 febbraio ore 17) TEATRO VITTORIA / ATTORI & TECNICI _ Piazza S. Maria Liberatrice 10, 00153 Roma (Testaccio) Biglietti: intero platea 28, intero galleria 22 (compresi 3 euro di prevendita)

ridotti in convenzione: platea 21 e galleria 18 (compresi i 3 euro di prevendita)

Promozione gruppi: 1 biglietto cortesia ogni 10 spettatori paganti Botteghino: 06 5740170 ; 065740598 lunedì (ore 16-19), martedì - sabato (ore 11- 20), domenica (ore 11-13.30 e 16-18)

Vendita on-line e info: www.teatrovittoria.it Come arrivare: Metro: Piramide; Bus: 170, 781, 83, 3 UFFICIO STAMPA E PROMOZIONE: ARTINCONNESSIONE artinconnessione@gmail.com / www.artinconnessione.com Chiara Crupi t. +39. 3932969668 _ Ufficio Stampa Valeria t. +39. 3930255428 dal lunedì al venerdì (ore 10-18)_ Ufficio Promozione