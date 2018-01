La cena dei perfetti sconosciuti. Un modo piacevole per conoscere e confrontarsi, allargare il giro delle amicizie, degustare ottime birre abbinate a sfiziose pietanze in compagnia. Il tutto a lume di candela in un tavolo condiviso.

Non indulgiate, prenotatevi*, vale sempre la pena mettersi in gioco.



Degustazione di 5 birre artigianali accompagnate da 5 portate dall'antipasto al dolce in abbinamento euro 25 tutto compreso



ps e' possibile partecipare solo su prenotazione, basta mandare messaggio whats app al numero 331 2222333