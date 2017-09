"La cena dei cretini" al Teatro Portaportese

Una commedia brillante ... e brillante è davvero dire poco!

Tra una risata e l’altra, la commedia fornisce un brioso ritratto della società moderna, che divide impietosamente i vincenti dai perdenti, i belli dai brutti, gli scaltri dai poveri fessi. Con l’illusione (o la speranza) che, una volta tanto, i ruoli riescano anche a confondersi. Una commedia che diverte lo spettatore, lo fa ridere di gusto e gli lascia il sorriso sulle labbra. Ma anche ricca di messaggi e significati quanto mai attuali. In un mondo in cui servono i cliché per trovare posto e si"vince" o si "perde" a seconda degli schemi prestabiliti, l'autore è riuscito a ridicolizzare bene queste banali, quanto crudeli regole del gioco. Alla fine ci si trova di fronte a una realtà che non era prevista, che ci spiazza. Genialità, “follia”, un crescendo irresistibile, che stupisce e rivela persino un lato insolito, inatteso ... un’umanità che eleva la pièce ad altezze insospettabili.

Ma … “... Che cretino! Ma che cretino! Ma, veramente, che cretino! …

