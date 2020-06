La cascata segreta e la danza delle lucciole

L’uomo ha inventato la lampada a incandescenza nel 1878, grazie ad un’intuizione di Joseph Wilson Swan: le lucciole, invece, emettono bagliori da sempre, senza fatica, accendendo i boschi, le campagne ed i nostri cuori. Ma chi sono questi insetti? Come fanno ad “infiammarsi”? E dove vivono? A queste e a tante altre domande cercheremo di dare una risposta, camminando di notte, con la speranza di avvistarle. E a rendere ancora più magica l’atmosfera sarà una splendida “cascata segreta”, che ci regalerà un coacervo di emozioni.

IMPORTANTE: questa esperienza seguirà i protocolli di sicurezza per evitare il contagio da Covid-19.

DATI TECNICI: dislivello: irrilevante - difficoltà: facile (T) - durata: +/- 3 h (con tutte le soste) - lunghezza: +/- 4 km - tipologia itinerario: anello.

ACCOMPAGNATORE: William Sersanti - Guida Ambientale Escursionistica, iscritta al registro nazionale A.I.G.A.E. (tesserino n° LA273).

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: torcia, scarpe con suola robusta, zaino, cena al sacco, acqua, telo, DPI come da regolamento anti-Covid-19 (lo si riceverà al momento dell’iscrizione), indumenti caldi.

QUOTA INDIVIDUALE: € 10,00 adulti - € 5,00 minori.

PRENOTAZIONI: 339.8800286 (anche WhatsApp).

RITROVO: ci incontreremo nei pressi di Farfa (RI), alle ore 20.00. L’indirizzo preciso verrà fornito in seguito.

NOTA BENE: 1) I posti sono limitati. 2) Massima puntualità: NON si attenderanno più di 15 minuti. 3) Cani NON ammessi.