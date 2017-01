La casa di Luigi Pirandello

Vi siete mai chiesti dove i più grandi scrittori italiani abbiano trascorso la loro vita? Negli ultimi decenni molte case dei più celebri autori di sempre sono state aperte per consentire al pubblico di conoscerli più da vicino, scoprendo quale fosse la loro quotidianità.E' possibile visitare anche il villino situato in via Antonio Bosio 13, nei pressi di Villa Torlonia, nel quale Luigi Pirandello trascorse gli ultimi anni della sua vita. Proprio tra queste mura, nel 1934 ricevette la notizia del conferimento del premio Nobel, lavorò al dramma "I giganti della montagna" e morì il 9 dicembre 1936.Sede dell'Istituto di Studi Pirandelliani e sul Teatro Contemporaneo, questo luminoso appartamento conserva intatti i quadri, i libri, gli oggetti personali e, soprattutto, il PREMIO NOBEL ed i manoscritti del grande scrittore siciliano, che i visitatori possono immaginare seduto dietro alla scrivania, in fondo all'elegante salone, mentre scrive a macchina qualche pagina dal valore letterario inestimabile. Appuntamento Via Antonio Bosio n. 13 B, alle ore 10.45 Relatrice: Dott.ssa Claudia Coarelli Non adatta agli amici a 4 zampe! Contributo visita: 10,00 euro, compresa donazione alla casa museo Studenti e convenzionati: 9,00 euro, compresa donazione alla casa museo Minori di 18 anni, se accompagnati: donazione spontanea alla casa museo Repliche € 5,00 (donazione) a chi viene accompagnato da un pagante Info e prenotazioni: Tel. 3401964054 associazioneculturalecalipso@yahoo.com La prenotazione è obbligatoria, anche per essere avvisati in caso eccezionale di annullamento o modifica di orario. Vi ricordiamo, però, che per prenotare non è sufficiente il "parteciperò" su Facebook. Le adesioni vanno date via e.mail o telefonica, con i nominativi dei partecipanti e comunicazione di eventuale adesione di minori o titolari di riduzioni + numero telefonico come riferimento, entro 12 ore dall'inizio dell'evento al fine anche di consentire il noleggio degli auricolari, come appresso specificato I nostri eventi sono riservati ai Soci. Per associarsi, basta inviare i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F. e residenza) a mezzo e.mail, sms o telefono. La tessera associativa al costo di € 2,00 con scadenza 31.12.2017 verrà consegnata in occasione della prima partecipazione. N.B. qualora il numero dei partecipanti dovesse superare le 10 persone, al fine di ottimizzare la visita, è consigliabile l'uso degli auricolari al costo aggiuntivo di € 2,00 Non adatta agli amici a 4 zampe! Contributo visita: 10,00 euro, compresa donazione alla casa museo Studenti e convenzionati: 9,00 euro, compresa donazione alla casa museo Minori di 18 anni, se accompagnati: donazione spontanea alla casa museo Repliche € 5,00 (donazione) a chi viene accompagnato da un pagante Info e prenotazioni: Tel. 3401964054