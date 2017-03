La Casa delle Farfalle Roma

La Casa delle Farfalle DAL 25 MARZO AL 4 GIUGNO IN VIA APPIA PIGNATELLI 450 ROMA Centinaia di farfalle, di tantissime e variegate specie, volano liberamente in una riproduzione di foresta tropicale creata per darvi la possibilità di vederle da vicino. Questo incantevole giardino è La Casa delle Farfalle. La Casa delle Farfalle è una serra tropicale, all'interno, ognuno avrà la possibilità di passeggiare in mezzo ad una rigogliosa vegetazione ed osservare da vicino alcune tra le farfalle più appariscenti del mondo. Per rendere l'esplorazione della Casa delle Farfalle più accattivante e costruttiva, biologi ed entomologi guideranno i visitatori ad immergersi nel loro mondo, svelandone tecniche adattative e tante curiosità.

