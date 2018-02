LA CASA DELLA GIL. Capolavoro del razionalismo italiano, recentemente riaperta al pubblico, la casa della Gioventù Italiana del Littorio è stata ripristinata quasi per intero nelle forme originarie. Dedicata alla cultura e allo sport, aveva piscine e palestre a più livelli. Presenta un’audace architettura in cemento armato rivestita di marmi e mosaici. Le decorazioni attribuite a Mafai, riscoperte nel restauro. L’attiguo coevo edificio dei Monopoli.

App. in largo Ascianghi, angolo via G. Induno. Contributo € 7,50.