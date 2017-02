★ Giovedì 2 Marzo - ore 8,45 ★ APERTURA STRAORDINARIA INFRASETTIMANALE!!! La casa dei Cavalieri di Rodi: nel IX secolo un gruppo di monaci si insediò nelle strutture del Foro di Augusto ricavandone una chiesa e un convento. Quando nel '200 arrivarono a Roma i Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme, in fuga dall'espansionismo arabo nel Mediterraneo, decisero di edificare in questo luogo la propria sede. Ma il salto di qualità avvenne per queste strutture nel 1466, quando il cardinal Barbo, nipote di papa Paolo II, fece realizzare un'elegante dimora con affreschi e logge, chiamando pittori della cerchia del Mantegna e architetti attivi a Palazzo Venezia. Visiteremo ambienti con tracce di questa ricca stratificazione, fino all'imperdibile affaccio mozzafiato dalla Loggia verso i Fori, i Mercati di Traiano e il Campidoglio. Appuntamento: giovedì 2 marzo alle ore 8,45 in Piazza del Grillo, 1. Contributo: 7 euro + 4 euro di biglietto di ingresso (ridotto 3 euro). Prenotazione obbligatoria, massimo 25 partecipanti! Si richiede la massima puntualità LA VISITA E' ORGANIZZATA DA CHIARA DI MEO - STORICA DELL'ARTE Vi ricordiamo che la prenotazione alle visite è obbligatoria: si ricorda inoltre che bisogna raggiungere il numero minimo di 5 partecipanti nelle 24 h ore precedenti l'evento che altrimenti verrà annullato. Per informazioni e prenotazioni: info@trasecoli.it / 345.2899851