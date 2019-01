La Carmen con Rossella Brescia al Teatro Ghione

Torna Carmen di Luciano Cannito, in esclusiva a Roma per il Teatro Ghione con Rossella Brescia. Questo spettacolo ha vinto per 2 anni di fila il biglietto d’oro come spettacolo di danza più visto d’Italia e quello che presenta il Teatro Ghione è una nuova versione con l’attore Massimo Zannola che in un flash back della memoria e delle emozioni, racconta dalle mura della sua cella la sua storia di passione ed il suo folle e tragico epilogo con la profuga Carmen, sbarcata anni prima nell’isola di Lampedusa, dove lui era il maresciallo dei Carabinieri della stazione locale.

La gelosia per il presunto scafista Escamillo, il tentativo di domare lo spirito libero e ribelle della bellissima Carmen, per trasformarla in una dolce casalinga appagata, hanno reso lui un criminale, folle, perdente.

Rossella Brescia è Carmen, selvaggia e potente, il primo ballerino cubano Amilcar Moret danza il ruolo di Don Josè/Giuseppe ed il ruolo di Escamillo/scafista sarà interpretato da Francesco Porcelluzzi. Solisti in scena della nuovissima Roma City Ballet Company diretta da Luciano Cannito.

I costumi sono di Maria Hoffmann.

La musica è di Georges Bizet e Marco Schiavoni.

Testo, regia e coreografia di Luciano Cannito.