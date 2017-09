La Carmen a fumetti al Teatro di Villa Torlonia. Pensato per i giovani e realizzato con i giovani, La Carmen a fumetti è frutto dell’omonimo progetto vincitore del Bando SIAE SILLUMINA – Copia privata per i giovani, per la cultura. Lo spettacolo, realizzato in collaborazione da Fabrica Harmonica e Civica Scuola delle Arti, utilizzerà il linguaggio innovativo e giovane del fumetto mixato con il linguaggio più tradizionale della lirica.

All’esecuzione dal vivo della famosa opera di George Bizet si unirà la proiezione di strisce fumettistiche elaborate dagli allievi del Liceo Artistico Enzo Rossi. I solisti, l’Orchestra e il Coro Giovanile saranno diretti da Gabriele Benigni mentre la preparazione vocale è stata curata da Annalisa Pellegrini.