La Cappella Sistina e i suoi segreti

Approfittando della domenica con ingresso gratuito ai Musei Vaticani, seguiremo un percorso che ci porterà a conoscere le statue che hanno ispirato le figure degli affreschi nella Cappella Sistina, e ad ammirare le opere esposte nei corridoi del complesso museale. Alla fine arriveremo al capolavoro di Michelangelo, e ne scopriremo i significati nascosti attraverso una particolare chiave di interpretazione Ripercorreremo le tappe della realizzazione di uno dei più grandi capolavori pittorici al mondo, mettendo in evidenza le differenze tra gli affreschi del soffitto, con le storie della Bibbia, e quelli della parete con il Giudizio Universale. Ingresso ai vaticani: gratuito Costo della visita : € 7,00 (più € 1,50 per gli auricolari, necessari se il gruppo supera le dieci unità) Prenotazioni entro il 25 febbraio alle ore 21.00 al 3341550604 anche via whatsapp Appuntamento domenica 26 febbraio alle ore 9.00 all'angolo di Via Leone IV con via delle Mura Vaticane