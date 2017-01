La Canestra di Frutta a Galleria Borghese con ingresso gratuito

Ultima occasione per visitare con noi la Canestra di Frutta! Nata come collezione del cardinale Scipione Borghese, è oggi una delle gallerie più famose e visitate al mondo. Ospita opere magnifiche e famosissime come la Paolina del Canova, il David con il Golia del Caravaggio, l'Amor sacro e Amor profano di Tiziano, l'Apollo e Dafne del Bernini. Dalla pittura alla scultura, un viaggio tra i capolavori che hanno forgiato la storia dell'arte. Galleria Borghese ospita fino al 19 Febbraio la mostra "L'origine della natura morta in Italia: Caravaggio e il maestro di Hartford" un'occasione per ammirare il corpus di opere del misterioso maestro di Hartford, spesso confuso con Caravaggio, e molte opere del Merisi tra cui la meravigliosa "Canestra di Frutta". (visita a numero chiuso) Appuntamento Piazza del Museo Borghese, alle panchine di destra con le spalle al museo, mezz'ora prima della visita Relatrice: Dott.ssa Isabella Leone Non adatta agli amici a 4 zampe! Ingresso al sito gratuito in occasione della prima domenica del mese Info e prenotazioni: Tel. 3401964054 associazioneculturalecalipso@yahoo.com Contributo visita: 10 euro, compreso noleggio radio auricolare Studenti e convenzionati: 9 euro, compreso noleggio radio auricolare Minori di 18 anni: 9 euro, compreso noleggio radio auricolare N.B.: Poiché le regole di prenotazione per Galleria Borghese - nonostante la gratuità della prima domenica del mese - sono cambiate e prevedono il versamento del diritto di prenotazione; al momento della prenotazione di questa visita andrà versata pertanto l'intera quaota partecipativa. Per le modalità contattare il 3401964054. Prenotazione obbligatoria, massimo 25 persone Vi ricordiamo, però, che per prenotare non è sufficiente il "parteciperò" su Facebook. Le adesioni vanno date via e.mail o telefonica, con i nominativi dei partecipanti e comunicazione di eventuale adesione di minori o titolari di riduzioni + numero telefonico come riferimento, con versamento della quota come sopra specificato. I nostri eventi sono riservati ai Soci. Per associarsi, basta inviare i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F. e residenza) a mezzo e.mail, sms o telefono. La tessera associativa al costo di € 2,00 con scadenza 31.12.2017 verrà consegnata in occasione della prima partecipazione