La burlesquerie al Teatro IF

Dalla collaborazione tra la nuova star del Burlesque made in Italy Ginevra Joyce ed il Teatro IF, nasce a Roma una nuova realtà dedicata al mondo del Burlesque: LA BURLESQUERIE!



Dopo aver sbaragliato la concorrenza e conquistato il titolo di Miss Burlesque Italia 2018 nell’omonima trasmissione televisiva andata in onda su Zelig TV, la performer torna con un nuovo spettacolo ricco di mistero, eleganza, passione, cabaret, musica e seduzione.

Ginevra Joyce ed il suo cast esplosivo vi faranno respirare la magia di uno show che conserva il sapore del passato, ma non si chiude dinnanzi alla modernità.

Canzoni, siparietti e numeri di burlesque. Una serata di svago e bellezza racchiusa in un salotto retrò tra le mille luci del varietà.