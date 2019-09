Il 29 settembre alle 18 l'Associazione Clama Cults, la Compagnia Passaggi di Tempo e il Coro Polifonico Note di Donna diretto da Arianna Benussi, presentano al Teatro Tor Bella Monaca LA BUONA NOVELLA di Faber.



La Buona Novella di Fabrizio De Andrè affronta il tema della vita di Gesù fino alla crocefissione partendo da molto lontano: dall’infanzia della madre Maria. Il racconto attraversa i momenti cruciali della cristianità come il concepimento di Cristo per opera di Dio, la sua sofferenza precedente la morte e la crocifissione. La particolarità dell’opera sta nel fatto che Gesù in realtà non sia uno dei personaggi narranti e non è mai sulla scena, ma la sua presenza è comunque fortissima. Inoltre i protagonisti cedono in parte la loro sacralizzazione a vantaggio di una maggiore umanizzazione. La storia è tratta dai Vangeli apocrifi, in particolare il protovangelo di Giacomo. L’opera è stata rappresentata più volte negli anni da molti artisti come Claudio Bisio e la PFM, proprio il gruppo musicale, allora in erba, che suonò incantato dalle parole di Faber nel disco del lontano 1970, tanto da ritornare in sala d’incisione, a lavoro finito, a chiedergli perché avesse scritto quelle parole.



domenica 29 settembre ore 18

Clama Cults | Compagnia Passaggi di Tempo | Coro Polifonico Note di Donna diretto da Arianna Benussi



con Arianna Benussi, Pietro De Santis Erika Frittellini, Luca Garritano, Elisa Pedanesi, Giulia Schiavoni, Serena Zuccari

musicisti Marco Abbondanzieri (Contrabbasso), Fabrizio Capoleoni (Chitarra), Simona Picca (Flauto), Matteo Senese (chitarra), Andrea Vettor (percussioni)

coro Flora Basile, Roberta Brandolini, Stefania Casadei, Silvia Cavazzini, Valeria Coluccini, Barbara Costrini, Sabrina De Arcangelis, Silvia De Lipsis, Lina Di Marco, Maria Assunta Espa, Maria Falchi, Maria Grazia Maragno, Viviana Marzano, Sabrina Mione, Annalisa Pasini, Linda Pasini, Fiammetta Petrosi, Luana Procopio, Carla Rosatelli, Elena Sabbatini, Anna Scarso, Maria Spagna, Maria Rosaria Tumolo, Serena Zuccari

voce narrante Ivan Costantini

coordinamento artistico e musicale Elena Giannetti e Simona Picca



BIGLIETTI

intero 10,50 Euro

ridotto 8,50 Euro

giovani 7,50 Euro

invalidità 5,50 Euro

diversamente abili 2,50 Euro

prezzo speciale GIFT CARD 7,50 Euro



info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it