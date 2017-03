Pulcinella racconta La bella addormentata nel bosco

Pulcinella è solo in scena con un grande dilemma: “quale versione della Bella Addormentata raccontare"? Aiutato dai bambini porrà sull’arcolaio tutti gli elementi per scrivere una nuova versione della fiaba, e così, nel teatro dei burattini, la scena prende vita. Il sipario si apre sul salone reale con i festeggiamenti della piccola principessa appena nata. La lista degli invitati è molto lunga, il Re e la Regina sono convinti di non aver tralasciato nulla.

Mentre le fate si apprestano a regalare le virtù alla principessa, irrompe la temibile Carabosse, che, offesa per non essere stata invitata alla festa, lancia una maledizione sulla principessa.

Niente e nessuno potrà mutare il destino, e il giorno del suo sedicesimo compleanno Aurora si punge il dito e la profezia si compie.

Fortunatamente per volere inconscio dei bambini nella nuova tessitura c'è una quarta fata, “La fata Sisà", che trasforma il sonno mortale di Aurora in un sonno centenario che potrà essere interrotto solo da un bacio di un principe. Purtroppo però Pulcinella, nel mettere gli elementi sul fuso, ha omesso consapevolmente il principe e così ora, si trova costretto a cercarne uno d’urgenza.

Lo spettacolo - Lo spettacolo prende spunto dalle più celebri versioni della fiaba che la storia ricordi, primo fra tutti C. Perrault, ma anche Basile e i Fratelli Grimm, per riscrivere insieme al pubblico un racconto nuovo e senza tempo. La Fiaba della bellissima principessa Aurora sarà raccontata dai burattini e dalle attrici del Teatro San Carlino attraverso una messinscena divertente, emozionante e incantata. La musica di Tchaikovski saranno suonate dal vivo al pianoforte e sosterranno gli attori in tutte le loro avventure di scena accompagnando il pubblico in un’atmosfera sognante. Il prologo sarà affidato a Pulcinella che apparirà su palcoscenico all’inizio dello spettacolo per poi lasciare lo spazio alla bella principessa, alle fate buone, alla Strega e al principe azzurro. Tutti personaggi che non hanno ancora un nome perché sarà il pubblico a battezzarli. Lo spettacolo è adatto a tutti i principi e principesse dai due anni in su.