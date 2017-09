La Bella Addormentata nel Bosco di Villa Pamphilj

Calipso dedica un ciclo di visite guidate a misura di bambini e ragazzi, per introdurli con semplicità e divertimento al meraviglioso mondo dell’arte e della storia. Usando come filo conduttore note fiabe verranno condotti alla scoperta della città di Roma e alla conoscenza degli artisti che vi hanno dedicato la loro vita.



Passeggiata fiabesca per bambini



La principessa Aurora è in pericolo: Domenica è il suo 17esimo compleanno e rischia di pungersi con un fuso e di cadere in un sonno profondo. Solo il bacio del vero amore potrà risvegliarla!



Per fortuna c’è la fata Serenella con noi che sa usare la magia…ma attenzione! Proprio vicino al Castello di Aurora a Villa Pamphilj, si nasconde il covo segreto e maligno della terribile Malefica!



La passeggiata fiabesca si snoderà all’interno di Villa Pamphilj. Sarà una passeggiata in formula di FIABA ITINERANTE, ovvero la guida dei bimbi, la fatina Serenella vi condurrà all’interno del parco raccontandovi la storia: incontrerete la bella Aurora e la terribile Malefica e ascolterete le musiche di Tchaikovsky.

Aurora: Giulia Faina

Fata Serenella: Isabella Leone

Malefica: Michela Barone



Appuntamento mezz’ora prima dell’inizio a fine viale Bartolomeo Rozat, inizio Viale del Maglio (all’interno di Villa Pamphilj)

Contributo visita: 8 euro.

Un adulto accompagnatore GRATIS per ogni bambino.

L’intera quota (non rimborsabile in caso di assenza) va versata preventivamente tramite ricarica postepay o bonifico bancario.





Telefono: 3401964054

Indirizzo E-mail: calipsodivertarte@gmail.com

Pagina Facebook: Associazione Culturale Calipso

