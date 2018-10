La Bella Addormenatata al Teatro Trastevere

Stagione Teatro Trastevere dei Piccoli

COSTO DEL BIGLIETTO: 7 EURO

Teatro Trastevere

via Jacopa de'Settesoli 3, 00153 Roma

SEGRETERIA: 065814004



13 e 20 Ottobre ore 16:30



Compagnia Nomen Omen



LA BELLA ADDORMENTATA



“Un bacio di vero amore ed ogni cosa tornerà al suo posto: l’armonia regnerà sovrana.”

L’antica fiaba della bella addormentata raccontata all’insegna della fantasia, avvolta in un’atmosfera surreale dai colori del sogno in un

gioco di luci e chiaroscuri. Due regni in guerra a causa dell’egoismo e dalla voglia di potere di una regina malefica, ma con lato a sorpresa. Una principessa e un principe che riusciranno a riportare la pace attraverso la forza dei loro sogni. Uno spirito benigno, simbolo della natura, e tre fate

madrine aiuteranno la riuscita dell’impresa. Sono questi gli ingredienti per una commedia corale dove l’azione degli attori si alterna a partiture cantate e a musiche originali. Uno spettacolo pensato per un giovane pubblico, ma dove anche l’adulto ritroverà il fascino delle “storie nascoste nell’armadio”.



Dai 3 ai 10 anni



