Al Teatro Arciliuto nei giorni 4 -5- 6 gennaio 2018 alle ore 16:00, si terrà la mini rassegna di fiabe musicali dal titolo “La Befana... pien di Note”. Una ghiotta occasione, a due passi da Piazza Navona, per far vivere ai bambini le atmosfere delle storie di una volta narrate e suonate dal vivo.



4 Gennaio – Il paese delle farfalle

La piccola Marisilla, amante dei bruchi e degli insetti, si ritrova sola quando il padre parte per la guerra. Il dispiacere le impedisce di crescere e tutto diventa grigio e insopportabile. La fata Coccinella però l’aiuterà a ritrovare il sorriso e i colori grazie alle farfalle e alla loro regina che le regalerà lo scrigno delle Metamorfosi.



La fiaba è accompagnata dalle musiche di Ennio D’Alessandro eseguite dallo stesso al Clarinetto

Narratrice: Elisa Mascia



5 Gennaio – Il pesciolino d’argento

Il medico di corte è inviato nelle Nuove Americhe dal Re di Spagna, alla ricerca di nuovi ritrovati scientifici. Partendo lascia Marinella, sua figlia, chiusa nel castello in riva al mare. Lei si affaccia ogni giorno alla finestra per giocare con un Pesciolino d’argento, il quale le tiene compagnia. Un bel giorno però, il pesciolino spicca il salto più alto della sua vita e riesce a baciare la Principessa. Da quel momento comincia un’avventura che cambierà la vita di Marinella.



La fiaba è accompagnata dalle musiche di Remo Izzi eseguite dallo stesso al Corno

Narratore: Alessandro Cappelli



6 Gennaio – Il volo in una mano

La dolce Tomoko vive nel suo bel palazzo su un'isola del Giappone con il papà. All'improvviso però lui scompare lasciandole solo un fazzoletto di carta sul quale le lascia un messaggio scritto. Così, Tomoko decide di andarlo a cercare in giro per il mondo portando con se quell'unica traccia. Vivrà delle incredibile avventure incontrando tanti personaggi particolari e, spinta da un’insaziabile curiosità, imparerà molte cose.

La fiaba è accompagnata dalle musiche di Osvaldo Belli eseguite dallo stesso al Pianoforte.

Narratrice: Patrizia Accurso



La lettura delle fiabe è, fin dai tempi antichi, un momento di crescita del bambino e di presa di coscenza dei propri limiti e paure. La fiaba, attraverso il percorso del protagonista, guida il bambino alla costruzione del proprio mondo interiore e con l’esempio positivo dell’eroe lo aiuta a superare paure e angosce. Nella fiabe a due voci la musica aggiunge quell’elemento suggestivo in più legato alla magia del racconto, evocandone i sentimenti celati.