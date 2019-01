La Befana Pien di Note - fiabe in musica per bambini

Giovedi 3, Venerdi 4, Sabato 5 e Domenica 6 gennaio 2019, alle ore 16:00 con doppio spettacolo domenica alle 18:00, presso il Teatro Arciliuto di Roma in Piazza Montevecchio 5, si svolgerà la Seconda rassegna di fiabe musicali LA BEFANA PIEN DI NOTE

Storie e musische per bambini in attesa della Befana a cura dell’Associazione Teatro Oltre.

Direttore Artistico Pierfrancesco Ambrogio



GIOVEDI 3 gennaio

“Il Mercante di Pietre”



VENERDI 4 Gennaio

“Labirinti di Carta”



SABATO 5 Gennaio

“Bodibò”



DOMENICA 6 Gennaio

“Due Strane Befane”



Per la seconda stagione riprende questa piccola e divertente rassegna di teatro musicale per bambini e loro accompagnatori a cura dell’Associazione Teatro Oltre.

in attesa dell’Epifania, da giovedì 3 Gennaio a Domenica 6 Gennaio, nella suggestiva cornice dello storico Teatro Arciliutò, avranno luogo quattro spettacoli tra narrazione e musica dal vivo. Una befana che dal suo sacco tirerà fuori ogni giorno una storia avvincente da raccontare ai bambini accompagnata da un musicista che suonerà dal vivo.



Il programma prevede:

Giovedì 3 Gennaio

IL MERCANTE DI PIETRE con tre attori/musicisti che suoneranno clarinetto, percussioni e chitarra.

La storia narra di un Re che a causa di un temporale si perde nel bosco. Incontra un vecchio indovino che gli predice un futuro a lui non gradito. Passano gli anni e il Re vuole concedere la mano della bella figlia ad un Mercante di Pietre, ma quando scopre le umili origini del giovane ritorna sui suoi propositi. Un colpo di scena finale convincerà il Re ad acconsentire alle nozze.

Con

Pierfrancesco Ambrogio, Paolo Margutta, Elena Romano



Si prosegue

Venerdì 4 gennaio

con

LABIRINTI DI CARTA per attore e percussioni.

Le suggestive sonorità delle percussioni, tra suoni di legni, pelli e metalli, faranno da contrappunto alle vicende di Briciolino: bambino così leggero che basta una folata di vento per farlo volare via. Una bella mattina, proprio a causa del vento, Briciolino s’innalza nel cielo per atterrare in un paese lontano. L’arrivo di un Cavaliere lo porterà a vivere delle avventure incredibili e a visitare dei luoghi che sono dei veri e propri labirinti. Proprio in uno di questi aiuterà il Cavaliere a ritrovare la sua amata…

con

Pierfrancesco Ambrogio e Paolo Margutta



Sabato 5 gennaio sarà la volta di

BODIBO’ raccontato da un’attrice e pianoforte

Bodibò è un paese dove grandi e bambini hanno perso la capacità di parlare per via di un incantesimo. Saranno le streghe bambine, decise a fare chiarezza in una intricata vicenda amorosa, a spezzare l’incantamento grazie ad un librone custodito all’ultimo piano di un’antica biblioteca e gelosamente protetto dal mago Vastien.

Con Lucia Ciardo e Patrizio Felici al pianoforte.



Gran finale e doppio spettacolo

Domenica 6 Gennaio con

DUE STRANE BEFANE con accompagnamento di organetto, clarinetto e percussioni.

C’era una volta il paese di Giovallezza dove regnavano gioventù e bellezza….un bel giorno passarono di lì tre giovani principi diretti a portare doni ad un bambino nato in una capanna in un luogo lontano. Incontrarono due splendide fanciulle cui chiesero ospitalità e a cui proposero di accompagnarli nel loro lungo viaggio…..ma le due fanciulle rifiutarono e fu così che cominciarono a succedere strane cose…

con Alessandro Cappelli, Elena Romano, Lucia Ciardo, Pierfrancesco Ambrogio, Paolo Margutta, Giuseppe Armezzani.