Sabato 6 gennaio 2018 arriva come ogni anno, sfidando crisi, guerra, cemento e sfruttamento: la Befana in bicicletta che porterà dolcetti per tutti i bambini…carbone per chi se lo merita,

La Befana in bicicletta: programma

✔ Alle 10:00 a colazione con la Befana

Appuntamento al Parco del Torrione @ via Prenestina - E. Fieramosca]

✔ Alle 10:30 si parte con la Befana in bicicletta

Vieni in bicicletta, in passeggino e con un paio di scarpe anche rotte tra le vie del quartiere a portare carbone a chi se lo merita per spazzare via guerra, xenofobia, smog, cemento e speculazioni!!

★ Tappe a sorpresa e con sorprese al Cinema L'Aquila, all’Isola Pedonale, al Ponticello (Metro C), Giardino E. Toti, Piazzetta Persiani Nuccitelli, P.za Condottieri...

✔ Dalle 12:30 Pranzo presso la trattoria del CSOA eXSnia e per i bambini offre la Befana [@ via Prenestina 173]

✔ Dalle 15:00 Festa con il Circo Prenestino con Musici, Acrobati e Giocolieri, merenda e poi … Mercante in fiera con tanti premi, La CalzaPignatta, la CicloTombola