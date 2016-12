Torna, giunta ormai alla quarta edizione, la Befana del dono "un momento nel quale i bambini potranno donare qualcosa ad altri bambini". L'evento, promosso da tante realtà del territorio, si terrà a Piazza Porro Lambertenghi, nel Municipio III il 6 gennaio 2017.

Befana, animazione per bambini, raccolta e consegna dei doni oltre ad un gustoso buffet allieteranno la giornata del Nuovo Salario dedicata alla Befana del dono.

In programma, durante la kermesse che si terrà dalle 10 alle 13, anche la pesca di beneficenza per la raccolta di fondi in favore delle popolazioni terremotate.