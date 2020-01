La Befana del poliziotto 2020

Torna, con l'ottava edizione, la Befana del Poliziotto, evento per famiglie in programma presso il parco giochi Oasi Park di via Tarquinio Collatino 56/58 (zona Tuscolana) il prossimo 6 gennaio.

La Befana del Poliziotto all'Oasi Park, il programma

Dalle ore 15 divertimento assicurato per i più piccoli con ospiti internazionali, il grande spettacolo del Mago Ramas, i mezzi della Polizia di Stato, i reparti operativi con le loro esibizioni, giri in sella ai cavallini di Horses and Angels e la befana che arriverà con un'entrata spettacolare per sorprendere tutti i bambini.

Ospite d'eccezione della giornata, sarà Federico Ielapi, il bambino che ha interpretato Pinocchio nel film di Matteo Garrone, con Roberto Benigni, in questi giorni al cinema.

In occasione della Befana del Poliziotto saranno distribuite gratuitamente 500 calze gratuite, piene di dolcetti, a tutti i bambini, non mancheranno i supereroi e le principesse più amate dai piccoli e poi biscotti e cioccolata offerti gratuitamente da Yogurtlandia Tuscolana. E, per finire, baby pesca con premi a favore di Arcobaleno della Speranza Onlus.

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/OasiParkroma/