Il 6 Gennaio tre realtà sociali dei quartieri Rebibbia-Ponte Mammolo organizzano un'iniziativa per la befana popolare in periferia.

La Befana del Mammut a Casale Alba 2

Oltre al Casale Alba 2 ed al Comitato Mammut, due entità attive già da alcuni anni nel quartiere, quest'evento è organizzato in collaborazione con Immensamente Giulia e gli Angeli delle macerie Onlus. In memoria della piccola Giulia, lo scorso maggio era stato realizzato un murales in via Ciciliano.

Immensamente Giulia e gli angeli delle macerie Onlus,dietro espresso desiderio di Michela e Fabio Rinaldo, è nata il 20 Giugno 2017 in ricordo di Giulia, loro figlia e piccola abitante di Ponte Mammolo che ha perso la vita insieme ad altri angeli nel terremoto del 24 agosto 2016, con lo scopo e il desiderio di aiutare e sostenere strutture pediatriche, asili nido, scuole elementari e medie. Di recente ha donato un ecografo pediatrico all'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno.

La Befana del Mammut: il programma

Dalle 11 per tutto il giorno Mercatino dell'artigianato

Dalle 13 Pranzo della Brigata Mammut

Dalle 16 Tombolata e giochi per grandi e piccini

Dalle 20 Cena

Dalle 21 Serata ballereccia a cura del laboratorio di balli latinoamericani con Salsa, Bachata, Balli di gruppo

Durante l'intera giornata dolcetti e carbone per tutte e tutti.