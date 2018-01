La Befana con Masha e Orso

Venerdi 05 Gennaio 2018, presso il Teatro Italia di Roma, andrà in scena, “Masha’s Tales – I Racconti di Masha”, il nuovo entusiasmante spettacolo che grazie all’allegria delle musiche, le scenografie digitali e il dinamismo delle coreografie porterà in scena lo spin-off della più amata serie tv per bambini.

Il nuovo spettacolo di MASHA E ORSO si presenta con un evento esclusivo – LA BEFANA CON MASHA, Tante sorprese e divertimento.

Tanta attesa per questo nuovo spettacolo in anteprima europea che porterà in scena le storie e le fiabe popolari, rielaborate dalla piccola Masha con la fantasia e l’ingenuità tipica di un bambino.

“I Racconti di Masha” replicheranno il successo di “Masha e Orso Live Show”, uno spettacolo divertentissimo e coinvolgente ideato da Ema Eventi che ha sbancato i botteghini di tutta Italia, entusiasmando non solo i più piccoli ma tutta la famiglia. I numeri di questo fenomeno sono stati impressionanti: più di 100 rappresentazioni nei due anni previsti del Tour, ben 50mila spettatori nei soli primi 8 mesi, 50.000 fan contattati quotidianamente tramite la pagina facebook ufficiale e più di 10 milioni di visite.



Lo Staff creativo al completo:



Da un’idea di Edoardo Lombardi

Produzione: EMA Srl

Regia: Daniele Venturini

Coreografie: Angelo Marino

Direttore Artistico: Tony D’Alessio

Costumista Masha: Annalisa Benedetti

Riadattamenti Scenografie Virtuali: Federica Grassi

Testi e musiche Daniele Venturini e Domenico Prezioso

Composizione e arrangiamento Daniele Alfieri

Musiche realizzate da Flavio Cangialosi

Realizzazione costumi personaggi: Deborah Proietti





EVENTO SPECIALE - LA BEFANA CON MASHA

ROMA - TEATRO ITALIA

05 Gennaio 2018 - Doppio Spettacolo Ore 15:00 - 18:00

InfoLine: 085 9720014

Prezzi a partire da 10,00 euro

Prevendita:

Presso le Biglietterie Ciaotickets di Roma e Provincia

Prevendita Online:

http://www.ciaotickets.com