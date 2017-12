La Befana arriva alla Mistica

Il 6 gennaio l’Associazione Volontari Capitano Ultimo, situata in via della Tenuta della Mistica offre la possibilità di far incontrare la Befana ai bambini.

É una Befana che parte dal paese di Braccagni, un piccolo paese della Toscana e che ogni anno porta doni a tutti i bambini e le famiglie presenti all’Associazione Volontari Capitano Ultimo.

La giornata ha inizio con un pranzo a menù fisso e si conclude alle ore 15:00 con lo spettacolo e la consegna dei doni da parte della Befana.

È possibile avere informazioni e prenotare contattando il numero 3464386530

