La Befana al Quartiere Coppedè. Visita guidata esoterica

Visita guidata ai segreti del Quartiere più misterioso di Roma!

Visiterete, accompagnati da una volontaria Storica dell'arte e Guida turistica abilitata, il luogo più esoterico di Roma, il leggendario Quartiere Coppedè, un piccolissimo complesso residenziale, progettato nei primi decenni del Novecento dall'architetto fiorentino Gino Coppedè, da cui prende il nome. Rara isola di originalità architettonica, il Quartiere è spesso sconosciuto agli stessi romani, pur rappresentando un unicum artistico nel tessuto urbano della Città Eterna. Una storica dell'arte vi condurrà, attraverso un "viaggio" esoterico, nell'atmosfera misteriosa ed impenetrabile di questo luogo "altro", cercando di interpretarne l'incredibile quantità di simboli che racchiude e cercando di svelare i significati più nascosti che custodisce. La guida vi fornirà le "chiavi" necessarie per accedere ai contenuti occulti e alle ragioni più profonde che hanno dato vita ad un progetto urbanistico estremamente eclettico, firmato da Gino Coppedè, un uomo visionario e geniale, incredibile Architetto e Massone "illuminato".



