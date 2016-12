Per festeggiare l'Epifania non esiste luogo migliore del "Quartiere Coppedè" ! Il termine ἐπιφάνεια infatti, veniva già utilizzato dagli antichi greci per indicare la manifestazione del divino mediante miracoli, visioni, segni o simboli misteriosi. Il "Quartiere Coppedè" è il luogo più esoterico e misterioso di Roma, scopritelo con noi! Faremo una piacevole passeggiata pomeridiana alla scoperta di questo Meraviglioso Mondo, progettato dal grande artista e visionario Gino Coppedè, da cui prende il nome. Parliamo di un piccolo complesso residenziale di rara originalità architettonica, nascosto nel quartiere Trieste a Roma, e spesso sconosciuto agli stessi romani. Il Quartiere Coppedè è un'oasi di pace, chiuso e protetto come una fortezza medievale dai rumori e dal tam-tam quotidiano della città. A guidare la passeggiata sarà una storica dell'arte che racconterà curiosità, leggende e tradizioni sul giorno dell'Epifania e sull'antica figura della strega più famosa che ci sia ! La guida vi fornirà inoltre la "chiave" per accedere al Mondo "altro" e fantastico di Gino Coppedè. Cercheremo di interpretare l'incredibile pastiche di simboli che anima il quartiere e che lo rende una perla rara della nostra città. Siete pronti per trascorrere la Befana a Coppedè? Siete curiosi di comprendere il senso di un progetto così eclettico, stravagante, misterioso ed unico nel suo genere? La visita terminerà quando tutto il quartiere sarà illuminato, in modo particolare potremo ammirare i famosi "Villini delle Fate" con un'illuminazione speciale progettata ad hoc. A fine visita saremo felici di regalare a tutti i bambini la nostra calza della Befana e di offrire a tutti i partecipanti adulti un ottimo bicchiere di vino per brindare insieme al 2017 ! (La degustazione di vino e la calza della Befana sono incluse nel contributo di partecipazione). QUANDO Venerdì 6 gennaio accoglienza gruppo alle 16:15 per iscrizione e pagamento contributo. La visita inizierà alle 16:30. DOVE Appuntamento alle 16:15 in Piazza Buenos Aires, davanti alla chiesa di Santa Maria Addolorata (fermata tram 3 e 19). CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE VISITA: € 10,00* (inclusivi di quota sociale 2017** + visita guidata + brindisi finale + eventuale calza della Befana x i bambini). N.B. I bambini e i ragazzi fino a 18 anni partecipano gratuitamente! INFO E PRENOTAZIONI La prenotazione è obbligatoria, ed è indispensabile per ricevere conferma e per essere avvisati in caso eccezionale di annullamento o modifica di orario. Coloro che intendono partecipare alla visita dovranno effettuare la prenotazione entro venerdì 6 gennaio (fino ad esaurimento posti) inviando un SMS/WhatsApp al 388.9273896, oppure una mail a guide@madeinrome.eu, indicando sempre un nominativo ed eventuali accompagnatori adulti (+18 anni) e specificando se ci sono bambini per la calza della Befana. *Per partecipare alle nostre attività è necessario essere associati oppure associarsi, nel rispetto del nostro Statuto e delle normative vigenti in materia (L. 383/2000 e Art. 14-42 Codice Civile). Come? Al primo appuntamento utile basterà compilare il modulo d'iscrizione che vi forniremo, scaricabile anche dal nostro sito www.madeinrome.eu, autorizzando al trattamento dei dati personali. Vi sarà consegnata una tessera, valida dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017, con la quale potrete partecipare a tutte le attività proposte durante l'anno in corso. Essere nostri soci non è in alcun modo vincolante: potrete essere aggiornati sul programma delle nostre attività, partecipare attivamente alla vita dell'Associazione (proponendo anche eventi, attività, visite etc.) oppure potrete partecipare soltanto alle attività che vi interessano, usufruendo delle agevolazioni e delle promozioni dedicate ai soci. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.madeinrome.eu oppure contattaci al 388.9273896. **La quota sociale annuale è prevista per legge dalle normative che disciplinano le associazioni (L. 383/2000 e Art. 14-42 Codice Civile), questa serve esclusivamente a coprire le spese di gestione annuali e a mantenere in vita il progetto sociale e culturale portato avanti dal Direttivo dell'Associazione, consentendo di promuovere ed organizzare sempre nuove attività indirizzate a tutti i soci.