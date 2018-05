La battaglia delle rane e dei topi @ Libreria Altroquando

«Oggi di noi due ne sopravviverà uno solo, ma ricorda

che nessuno sopravvive veramente alla guerra».



Un libro illustrato a partire da un capolavoro della classicità diviene lo spunto per riflessioni tutt’ora attuali: l’inutilità della guerra, il razzismo che la fomenta e le conseguenze terribili che i conflitti hanno sui soggetti coinvolti e sull’ambiente che li circonda. Questi e altri aspetti legati al processo di realizzazione dell’opera saranno approfonditi nel corso di una presentazione martedì 22 maggio alle 21 presso la libreria Altroquando di Roma, con la partecipazione dell’autore e dello scrittore Giorgio Biferali.



In seguito a un malinteso, il re dei topi dichiara guerra a quello delle rane. Ciò che ne deriva è una serie di devastazioni assolutamente evitabili che non lasciano scampo a nessuno dei due improbabili eserciti. Un classico, adattato e finemente illustrato, che non smette di sorprendere. L’autore, in collaborazione con Claudio Malpede, ha adattato e corredato di immagini il libro a partire dalla Batracomiomachia, di attribuzione omerica, impreziosendolo in ogni sua pagina con tagli laser che scandiscono i diversi episodi della battaglia dando al contempo ritmo ed enfasi al testo e allo scorrere delle figure.