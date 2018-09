La basilica sotterranea di San Crisogono a Trastevere

La basilica di San Crisogono nel rione Trastevere è una delle più antiche basiliche della città, con la particolarità di essere stata costruita al di sopra di una precedente chiesa di IV secolo. Quest’ultima, ristrutturata a più riprese fino al 1123, venne interrata definitivamente per la costruzione di una basilica più grande, eretta a un livello superiore di circa sei metri. Difatti, la chiesa inferiore soffrì continuamente le ripetute inondazioni del vicino fiume Tevere, che provocarono il progressivo innalzamento del terreno, interrando di volta in volta l’antico edificio. Per questo motivo, nel 1123, il cardinale Giovanni da Crema, titolare della basilica, fece costruire la nuova chiesa.

Nel 1907 fu avviata una campagna di scavo che riportò alla luce le antiche vestigia della basilica inferiore con un prezioso ciclo di affreschi datato all’XI secolo, legato al contesto benedettino. La visita guidata metterà in luce proprio il rapporto tra il complesso di San Crisogono e l’influenza della riforma benedettina (i cui modelli erano l’abbazia di Montecassino e la basilica di San Paolo fuori le mura, capisaldi dell’ordine), riscontrabile anche nell’architettura della chiesa superiore. Tuttavia, quest’ultimo edificio venne pesantemente ristrutturato in chiave barocca nel 1626 per volere del cardinale Scipione Borghese, il cui nome campeggia sulla fronte del portico e i cui emblemi araldici si ripetono ovunque. Infine, all’interno della chiesa superiore sono ancora conservati la famosa tavola musiva con la Vergine e il Bambino tra i santi Crisogono e Giacomo, forse opera di Pietro Cavallini o della sua bottega, e lo splendido pavimento cosmatesco.



Per ulteriori informazioni visita il sito: http://esperide.it/sancrisogono/



La prenotazione è obbligatoria



 APPUNTAMENTO: davanti all’ingresso della chiesa, in piazza Sidney Sonnino, mezz’ora prima dell’inizio della visita per chi deve ancora iscriversi all’associazione Esperide, un quarto d’ora prima per i soci iscritti.

 CONTRIBUTO PER LA VISITA: 10 euro, 6 euro per i già tesserati, da aggiungere il biglietto d’ingresso alla basilica inferiore di 3 euro. Per gruppi di minimo 15 partecipanti, potrà essere incluso l’utilizzo degli auricolari al costo di 1,50 euro.

 PER PRENOTARE:indirizzo email info@esperide.it; telefono: 3331125444 –3498926716–3394750696. I NUMERI SONO ATTIVI TUTTI I GIORNI DALLE 10:30 ALLE 20:30.

 COME ARRIVARE: Tram linea 8, fermata piazza Giuseppe Gioacchino Belli