La Basilica di Santa Maria Maggiore e Santa Prassede

La Basilica di Santa Maria Maggiore, collocata sulla sommità del colle Esquilino, è la sola ad aver conservato la primitiva struttura paleocristiana, sia pure arricchita da successive aggiunte. Conserva splendidi mosaici paleocristiani e medievali perfettamente integri. Qui si conserva il più antico presepe mai conosciuto.

In questo percorso visiteremo alcuni dei più antichi complessi basilicali di età medievale che conservano straordinari catini absidali a mosaico originali. Partiremo dalla Basilica di Santa Maria Maggiore e termineremo con la visita alla Basilica di Santa Prassede: veri e propri gioielli della Roma medievale!



Biglietto Ingresso Museo: € 0,00 ingresso consentito solo per vedere il presepe di Arnolfo da Cambio



Costo Visita Guidata € 10.00 (adulti), € 5.00 (bambini fino a 13 anni) € 2.00 aurciolari (se il gruppo supera le 30 persone)



Durata della Visita Guidata 2 ore circa (Basilica S. M. Maggiore, Basilica S. Prassede)



