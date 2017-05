Sant'Angelo in Pescheria

★ Sabato 20 Maggio - ore 16,15 ★ NOVITA' !!! La basilica si staglia tra i lacerti della porticus Octaviae, che Augusto volle edificare in memoria della sorella nel I sec. a.C., e che venne poi pesantemente rimaneggiata nell'età dei Severi. In quest'area, dove già autonomamente veniva venduto il pesce sin dalla tarda antichità, fu fondata nell'VIII secolo una chiesa, inizialmente intitolata a San Paolo, ma che nel XII secolo venne ridedicata, dopo varie modifiche e ristrutturazioni, a Sant'Angelo in foro piscium. Tuttora incastonata nelle strutture dell'antica porticus, oggi l'interno la chiesa è scandito in tre navate, e conserva affreschi di pregio come la Madonna col Bambino e angeli, attribuita a Benozzo Gozzoli, un'opera di Innocenzo Sacconi (Gloria di Sant'Andrea), e un superbo crocifisso cinquecentesco. Avremo inoltre modo di visitare la vicina area archeologica del Teatro di Marcello, dove sono conservati importanti resti degli antichi templi di Bellona e di Apollo Sosiano. Appuntamento: sabato 20 maggio alle ore 16,15 davanti all'ingresso della basilica, in via della Tribuna di Campitelli, 6. Contributo: 9 euro (comprensivi del costo degli auricolari). LA VISITA E' ORGANIZZATA DA FLAVIA FRAUZEL - ARCHEOLOGA MEDIEVISTA Vi ricordiamo che la prenotazione alle visite è obbligatoria: si ricorda inoltre che bisogna raggiungere il numero minimo di 5 partecipanti nelle 24 h ore precedenti l'evento che altrimenti verrà annullato. Per informazioni e prenotazioni: info@trasecoli.it / 345.2899851