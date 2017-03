Basilica di Sant'Agata dei Goti

★ Sabato 18 Marzo - ore 16 ★ NOVITA'!!! La basilica risale a metà VI secolo, quando venne edificata per volere degli ostrogoti di Teoderico e riservata al culto ariano cui i Goti erano seguaci. Fu papa Gregorio Magno a riconsacrarla all'ortodossia nel 593. A partire dal '600 la chiesa venne pressoché ricostruita in toto (la facciata è ad es. opera di Francesco Ferrari, artista settecentesco), difatti sfoggia forme barocche e neoclassiche. Della fabbrica antica sopravvivono l'abside, le colonne di reimpiego e porzioni dell'architettura originaria, nonché frammenti epigrafici e decorativi oggi conservati nell'antiquarium allestito nel quadriportico, arricchito da un pozzo centrale su cui ancora si avviluppano edere. Appuntamento: sabato 18 marzo alle ore 16 davanti alla basilica, in via Mazzarino 16. Contributo: 9 euro (comprensivi del costo degli auricolari). LA VISITA E' ORGANIZZATA DA FLAVIA FRAUZEL - ARCHEOLOGA MEDIEVISTA Vi ricordiamo che la prenotazione alle visite è obbligatoria: si ricorda inoltre che bisogna raggiungere il numero minimo di 5 partecipanti nelle 24 h ore precedenti l'evento che altrimenti verrà annullato. Per informazioni e prenotazioni: info@trasecoli.it / 345.2899851